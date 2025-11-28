Aguas de la Ciudad señaló que el agua cumple los parámetros establecidos

En un breve comunicado, Aguas de la Ciudad dio a conocer que la calidad del agua en Balcarce es óptima.

Comunicado:

Ante las recientes consultas, OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informa a todos los usuarios que el agua que se distribuye en toda el área de concesión es segura y cumple con los parámetros establecidos por la vigente normativa.

La calidad del servicio es controlada de manera permanente a través de rigurosos análisis de laboratorio, tal se desprende de los informes publicados en la página web de la prestataria.