viernes 28, noviembre, 2025

Aguas de la Ciudad señaló que el agua cumple los parámetros establecidos

En un breve comunicado, Aguas de la Ciudad dio a conocer que la calidad del agua en Balcarce es óptima.

Comunicado:

Ante las recientes consultas, OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informa a todos los usuarios que el agua que se distribuye en toda el área de concesión es segura y cumple con los parámetros establecidos por la vigente normativa.

La calidad del servicio es controlada de manera permanente a través de rigurosos análisis de laboratorio, tal se desprende de los informes publicados en la página web de la prestataria.

