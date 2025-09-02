10.3 C
Balcarce
martes 2, septiembre, 2025
Aguilar y Forte en la final bonaerense

La dupla compuesta por Oscar Aguilar y Eduardo Forte quedó clasificada a la final provincial que se disputará en la ciudad de Mar del Plata entre el 12 y el 17 de octubre. Los balcarceños tuvieron una destacada actuación en la disputa de la etapa regional para adultos mayores que se llevó a cabo en Santa Clara del Mar.

El binomio se quedó con el triunfo en la disciplina pentatlón que incluye deportes como handball, fútbol, hockey, básquet y dardos.

La victoria la lograron por la Región XVI donde participaron frente a parejas provenientes de  Lobería, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Ayacucho, Mar Chiquita y General Alvarado.

42
