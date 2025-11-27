Agustín Massa debutará en la Clase B del Turismo Sport 1850

El piloto de Balcarce estará debutando este fin de semana en el autódromo Ciudad de Mar del Plata en el Premio Coronación de la categoría Turismo Sport 1850.

Massa viene de correr en la Monomarca Fiat y a poco de finalizar el año apareció la posibilidad de adquirir un Peugeot 504 con el cual hará su primera presencia en la categoría.

Con el número 60 en los laterales, Agustín correrá por primera vez con un tracción trasera. «Es un desafió grande correr con este tipo de auto y en Mar del Plata. Nunca corrí en un tracción trasera y este fin de semana será la primera prueba», señaló confiado Massa.

Si bien el auto está prácticamente listo para la carrera, hubo que trabajar mucho debido al tiempo que el auto estuvo parado. «Nos encontramos con un problema en el motor. Se pasaba agua al aceite y por ese motivo levantamos la tapa y cambiamos la junta. Lo único que sabemos del auto es que tiene pocas carreras, el resto lo vamos a comprobar el fin de semana», concluyó Massa.