Agustín Molpeceres será reconocido en la Cámara de Diputados bonaerense por su trayectoria en el deporte paralímpico

El licenciado en Educación Física y oriundo de Balcarce, Agustín Molpeceres, será reconocido por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por su trayectoria en el deporte adaptado y, particularmente, por su participación en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Molpeceres formó parte hace diez años del cuerpo técnico de la Selección Argentina de boccia que acompañó a deportistas argentinos en una de las máximas competencias internacionales del deporte adaptado.

A lo largo de su carrera profesional, el balcarceño dedicó gran parte de su trabajo al deporte adaptado y al alto rendimiento paralímpico. Su vínculo con la disciplina boccia lo llevó a integrar el equipo técnico nacional y a acompañar a los atletas argentinos en diferentes competencias internacionales.

La boccia es una disciplina deportiva adaptada que permite a personas con discapacidad desarrollar habilidades motrices, fortalecer vínculos sociales y acceder tanto a espacios de competencia como de recreación e inclusión.

La trayectoria internacional de Molpeceres también incluye su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde nuevamente integró el cuerpo técnico que acompañó a los representantes argentinos.

El reconocimiento de la Cámara de Diputados bonaerense busca poner en valor no solamente sus antecedentes como entrenador, sino también el trabajo desarrollado durante los procesos de preparación de los deportistas y los valores promovidos a través del deporte.

De esta manera, la distinción destaca una trayectoria construida desde el trabajo cotidiano y muchas veces silencioso detrás de los atletas de alto rendimiento, acompañando procesos que permitieron a deportistas argentinos llegar al máximo nivel mundial del deporte paralímpico.

Para Balcarce, el reconocimiento representa además la puesta en valor de la trayectoria de un profesional local que llevó su trabajo y compromiso con el deporte adaptado a escenarios internacionales.