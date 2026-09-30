El Municipio subastó tres terrenos y recaudó más de $88 millones

La Municipalidad de Balcarce llevó adelante este miércoles una nueva subasta pública de terrenos de propiedad municipal, en un acto desarrollado en la Casa del Bicentenario que contó con la participación del asesor legal César Romera y el director de Regularización Dominial, Sergio Garitta.

Durante la jornada se pusieron a consideración distintas parcelas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. Tres de los terrenos recibieron ofertas y fueron adjudicados por un monto total de $88.550.000.

Uno de los lotes, ubicado en calle 57 entre 14 y 16, fue adquirido por el Club Racing, que resultó ganador de la subasta con una oferta de $36.750.000.

En este caso, el martillero Horacio Fontana decidió donar sus honorarios profesionales a la institución deportiva, como una manera de acompañar la labor que desarrolla el club y realizar un aporte a la comunidad.

Por otra parte, el terreno ubicado en calle 41 esquina 42 fue adjudicado por $28.000.000, mientras que la parcela situada en calle 7 esquina 38 alcanzó un valor de $23.800.000.

El acto contó además con la intervención de los martilleros Horacio Fontana, Rodolfo Canto, Juan José Latorre, Carolina Viana y Javier Raimundo, quienes estuvieron a cargo de las distintas instancias de la convocatoria.

Desde el Municipio valoraron el resultado alcanzado, especialmente en el contexto económico actual y frente a las dificultades que atraviesa el mercado para concretar operaciones inmobiliarias de estas características.

Destino de los fondos

Los terrenos que no recibieron ofertas podrán ser incorporados a futuras convocatorias. No obstante, la administración municipal también podrá analizar otros destinos para esas parcelas, de acuerdo con las necesidades y los proyectos que se definan.

En cuanto a los recursos obtenidos en esta subasta, el Municipio informó que serán destinados a la obra que se encuentra en ejecución en el Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, además de contribuir al financiamiento de obra pública en general.

De esta manera, la administración municipal concretó una nueva venta de patrimonio inmobiliario y prevé destinar los fondos obtenidos a obras y mejoras vinculadas con infraestructura pública.