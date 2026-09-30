Tres balcarceños representarán a la Federación bonaerense en el Nacional de Pádel

Ramiro Pinilla, en segunda categoría, y Tomás Queopomel y Matías Fernández Daguerre, en tercera, fueron convocados por FEJUBA para disputar el certamen argentino en Rosario.

Tres jugadores de pádel de Balcarce fueron convocados por la Federación de Jugadores de Pádel de la provincia de Buenos Aires (FEJUBA) para representar a la entidad bonaerense en el próximo Campeonato Argentino de categorías libres.

El certamen se desarrollará los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y reunirá a las principales parejas de las federaciones de todo el país.

Los representantes balcarceños serán Ramiro Pinilla, en segunda categoría, quien competirá junto al jugador de Castelli Matías Miranda, y Tomás Queopomel y Matías Fernández Daguerre, quienes participarán en tercera categoría.

La convocatoria es consecuencia del desempeño que los jugadores tuvieron durante la temporada 2026 en las distintas competencias selectivas organizadas por FEJUBA. Los balcarceños sumaron los puntos necesarios a partir de sus actuaciones en los torneos disputados en Mar del Plata, La Plata y Necochea.

De esta manera, los tres jugadores tendrán la posibilidad de competir en una instancia nacional representando a la Federación bonaerense y enfrentarse a los mejores exponentes de las distintas federaciones provinciales.

El Campeonato Argentino contará con la participación de las cinco mejores parejas de cada federación en las diferentes divisionales. Se estima que serán más de 500 las duplas que participarán de la competencia, correspondientes a las categorías de segunda a séptima, tanto en caballeros como en damas.

La organización del torneo estará a cargo de la Federación Santafesina de Pádel, que recibirá durante tres jornadas a jugadores de distintos puntos del país.

Para Pinilla, Queopomel y Fernández Daguerre, la competencia representará además una oportunidad para trasladar al escenario nacional el buen desempeño que vienen mostrando durante la temporada y llevar el nombre de Balcarce a una de las principales citas del calendario argentino de pádel.