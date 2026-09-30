Piden información a la Provincia sobre las habilitaciones y controles del Autódromo Juan Manuel Fangio

Un pedido formal de acceso a la información pública fue presentado este martes 29 de septiembre ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. La solicitud busca conocer la documentación administrativa vinculada con las habilitaciones, inspecciones y mecanismos de fiscalización aplicados a la actividad automovilística desarrollada en el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” durante los días 26 y 27 de septiembre.

La presentación fue impulsada por el periodista Julio César Politano, quien fundamentó el requerimiento en la normativa constitucional y legal que garantiza el acceso a la información pública.

El escrito fue ingresado por la Mesa General de Entradas del organismo provincial y plantea que la respuesta oficial no se limite a información de carácter general. En ese sentido, solicita copias íntegras de los expedientes, resoluciones, dictámenes e informes técnicos que respalden las actuaciones administrativas relacionadas con el evento.

El rol de la CoPAM, la Municipalidad y la CAF

Uno de los principales ejes del pedido apunta a establecer la situación institucional y regulatoria de los distintos actores involucrados ante la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM).

En particular, se solicita determinar si la Municipalidad de Balcarce se encuentra registrada y habilitada por ese organismo provincial para organizar competencias automovilísticas. En caso afirmativo, se requiere una copia del acto administrativo que otorgó dicha habilitación, mientras que, si no existiera, se pide que esa circunstancia sea consignada expresamente.

El requerimiento también consulta sobre la situación de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, específicamente respecto de su eventual inscripción provincial para ejercer tareas de fiscalización de competencias automovilísticas en territorio bonaerense.

Documentación sobre inspecciones y seguros

Otro de los puntos centrales está relacionado con el cumplimiento de la Resolución 1/2005 de la CoPAM, considerada en la presentación como normativa marco para la actividad automovilística y motociclística en la provincia.

El pedido reclama las constancias documentales correspondientes a las inspecciones y requisitos establecidos en los artículos 4 a 9 de esa reglamentación.

Dentro de esa documentación se pone especial atención sobre las pólizas completas, certificados de cobertura y comprobantes de pago del seguro obligatorio exigido para la realización del evento.

De esta manera, la solicitud busca acceder no solamente a las respuestas administrativas sino también a los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas por la normativa provincial.

La autorización provisoria del circuito

La presentación incorpora además un capítulo específico sobre los antecedentes técnicos y legales de la autorización provisoria otorgada al circuito serrano.

En ese punto, Politano solicita conocer qué autoridad otorgó la autorización, el número de expediente administrativo correspondiente, el período de vigencia, las condiciones establecidas y los informes de inspección realizados con anterioridad a la resolución.

El objetivo del requerimiento es acceder a los antecedentes que permitan reconstruir el procedimiento administrativo seguido para autorizar la actividad desarrollada en el autódromo durante las jornadas del 26 y 27 de septiembre.

Pedido de documentación y eventual vía judicial

Finalmente, el escrito solicita que toda la información requerida sea entregada en formato digital y de manera legible.

La presentación también deja asentada la reserva de recurrir a la vía judicial en caso de que el Poder Ejecutivo provincial no cumpla con los plazos legales establecidos para responder el pedido de acceso a la información pública.

La respuesta oficial permitirá determinar qué documentación obra en poder del organismo provincial respecto de las habilitaciones, inspecciones, seguros, fiscalización y autorización del circuito para las actividades automovilísticas desarrolladas durante esas jornadas.