Balcarce ganó ante Benito Juárez y se metió en la final de los Juegos Bonaerenses

El equipo de fútbol playa de Balcarce venció 7 a 4 a Benito Juárez en la instancia interregional y consiguió la clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputará en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre.

El conjunto balcarceño viajó este martes a la localidad de Benito Juárez para afrontar la instancia interregional de los Juegos Bonaerenses, donde se enfrentó al representante local, ganador de la Región XV.

El encuentro se disputó en el Complejo Polideportivo y tuvo a Balcarce como protagonista desde el comienzo. El equipo mostró superioridad durante buena parte del partido y terminó imponiéndose por 7 a 4, resultado que le permitió quedarse con el pasaje a la instancia final.

La clasificación se suma al buen rendimiento que el conjunto venía mostrando en la competencia. En la previa, los balcarceños habían superado por 4 a 0 a Mar del Plata, dejando una buena imagen futbolística.

El equipo está integrado en parte por jugadores del plantel de Racing Balcarce y es dirigido técnicamente por Ezequiel Petti.

Con la mirada puesta en Mar del Plata

Con la victoria ante Benito Juárez, Balcarce aseguró su lugar en la etapa decisiva de los Juegos Bonaerenses.

La final provincial se desarrollará en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre, donde el conjunto balcarceño buscará continuar con su buen desempeño y competir por un lugar en lo más alto del certamen.

El equipo de Balcarce

El plantel que afrontó la instancia interregional estuvo conformado por:

Matías Jurado

Carmelo Favano

Santino Petrantonio

Alejo Zaccardi

Tiziano Monroi

Junior Petti

Juan Ignacio Petti

Con dos triunfos consecutivos y un total de 11 goles convertidos, el equipo llega a la instancia final con buenas actuaciones en su recorrido por los Juegos Bonaerenses.