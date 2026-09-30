Alumnos del Colegio Santa Rosa de Lima visitaron el Municipio

Este miércoles al mediodía, el intendente municipal Esteban Reino recibió en la “Sala de los Intendentes” a alumnos de tercer y cuarto año del Colegio Santa Rosa de Lima, quienes concurrieron acompañados por las docentes Pamela Valle, Mariela Martínez y Claudia Forte.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre el jefe comunal y los estudiantes, quienes pudieron conocer distintos aspectos vinculados con el funcionamiento de la Municipalidad y dialogar sobre cuestiones relacionadas con la gestión y la vida institucional de Balcarce.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la posibilidad de acercarse al ámbito donde se desarrolla parte de la actividad de gobierno local y conocer el rol que desempeñan las autoridades municipales.

La iniciativa formó parte de una propuesta educativa orientada a acercar a los estudiantes a las instituciones públicas y favorecer el conocimiento sobre su funcionamiento, las responsabilidades de sus autoridades y la importancia de la participación ciudadana.

La actividad permitió así vincular los contenidos trabajados en el ámbito escolar con una experiencia concreta de acercamiento a las instituciones de la ciudad.