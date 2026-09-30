Impulsan una Diplomatura para la creación y gestión de emprendimientos en Balcarce

La propuesta tendrá una duración de un año y medio y estará a cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del programa Puentes. Se dictará bajo una modalidad mixta y tendrá como sede presencial al Centro Universitario.

Desde la Subsecretaría de Producción y Empleo continúan desarrollándose distintas iniciativas de capacitación destinadas a emprendedores y a personas que buscan transformar una idea en un proyecto productivo.

En ese marco, durante la semana pasada se llevó adelante un taller introductorio sobre gestión y creación de emprendimientos, que despertó interés entre los participantes y tendrá continuidad con un nuevo encuentro.

La actividad funcionó como una instancia inicial de la Diplomatura de Gestión y Creación de Emprendimientos, una propuesta que se viene articulando con la Dirección de Juventud y que comenzará a desarrollarse en Balcarce mediante el programa Puentes, con sede en el Centro Universitario.

Una propuesta de formación de 18 meses

La diplomatura será dictada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y tendrá una duración de un año y medio.

La propuesta contempla una modalidad mixta, combinando instancias presenciales y virtuales, y estará orientada tanto a quienes ya cuentan con un emprendimiento como a aquellas personas que tienen una idea y buscan herramientas y acompañamiento para convertirla en un proyecto productivo.

Desde el área municipal destacaron que la iniciativa apunta a brindar herramientas vinculadas con la gestión, planificación y creación de emprendimientos, acompañando a los participantes en las distintas etapas del desarrollo de sus proyectos.

Capacitación y acompañamiento

Marina Berardo, explicó que se continúa trabajando en diferentes propuestas de capacitación destinadas a fortalecer las herramientas disponibles para emprendedores y para quienes se encuentran dando los primeros pasos en el desarrollo de una iniciativa productiva.

En ese sentido, el taller realizado la semana pasada permitió introducir a los participantes en algunos de los contenidos que serán profundizados durante la diplomatura.

El interés generado por la propuesta motivó la continuidad de las actividades con un nuevo encuentro, como parte del proceso previo al desarrollo de la formación universitaria.

La iniciativa se suma así a las acciones de capacitación que buscan generar herramientas para quienes pretenden iniciar, consolidar o transformar una idea en un emprendimiento productivo en la ciudad.