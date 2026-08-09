Agustín Tambascio se quedó con la cuarta fecha de APAC bajo la lluvia

El piloto balcarceño Agustín Tambascio se quedó con la cuarta fecha de la temporada de APAC, disputada este fin de semana en el autódromo Ciudad de Mar del Plata, en una competencia que estuvo marcada por la lluvia y las difíciles condiciones de pista.

La final, que otorgaba los puntos más importantes de la jornada, tuvo un desarrollo cambiante a partir de la aparición de una fuerte tormenta cuando apenas habían transcurrido algunas vueltas. El agua sobre el trazado provocó el despiste de varios protagonistas, entre ellos Castañino, Donatti, Finocchio y Buduba.

En ese contexto, Kevin Walter se mantenía al frente de la competencia, aunque las condiciones de adherencia comenzaron a generar diferencias entre los distintos autos.

Fue allí cuando Agustín Tambascio, con un mejor rendimiento sobre la pista mojada, aprovechó una maniobra entre Walter y Buduba para avanzar hasta la punta. A partir de ese momento, el balcarceño logró establecer una diferencia que le permitió transitar las últimas vueltas con mayor tranquilidad y encaminarse hacia una nueva victoria.

Finalmente, Tambascio recibió la bandera a cuadros en el primer lugar, seguido por Pablo Buduba, mientras que Tomás Finocchio completó el podio.

La victoria también tiene un significado especial para la familia Tambascio, ya que en la fecha anterior, disputada en Tandil, el triunfo había quedado en manos de su hermano Leonel. De esta manera, los hermanos balcarceños se repartieron las últimas dos competencias de la categoría y volvieron a colocar a Balcarce en lo más alto del automovilismo zonal.