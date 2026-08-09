Impulsan una campaña solidaria para recolectar juguetes

Con el objetivo de enriquecer las actividades recreativas y los momentos de esparcimiento de los alumnos durante los descansos escolares, se puso en marcha una campaña solidaria de recolección de juguetes en Balcarce.

La iniciativa propone darle una segunda vida a aquellos juguetes que ya no son utilizados en los hogares, para que puedan ser destinados a la institución educativa y contribuir a generar nuevos espacios de juego y recreación para los niños.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a la propuesta y realizar sus donaciones en los puntos habilitados durante los próximos días.

Dónde y cuándo donar

Las personas que quieran colaborar podrán acercar los juguetes a la Escuela Primaria N° 8, ubicada en avenida Eva Perón y 120, durante la semana del 10 al 14 de agosto.

También estará disponible como punto de recepción el Club de Leones de Balcarce, situado en calle 11 N° 624. En este caso, las donaciones podrán entregarse el miércoles 12 de agosto, de 14 a 16 horas.

La propuesta busca que juguetes que permanecen sin uso en los hogares puedan convertirse en una herramienta para acompañar los momentos de recreación de los alumnos.

Desde la organización agradecieron anticipadamente a los vecinos que decidan colaborar y destacaron la importancia de la participación de la comunidad para concretar esta iniciativa solidaria destinada a los niños.