Agustín y Leonel Tambascio se quedaron con la quinta fecha de APAC en Tandil

Este fin de semana se disputó en el circuito La Cascada de Tandil la quinta fecha de la temporada para las categorías APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport A y B, y la Clase 1 del Zonal Pista, con una destacada actuación de los representantes de Balcarce.

La actividad principal estuvo centrada en APAC A y Master, que disputaron la tradicional competencia con pilotos invitados, con un total de 27 autos en pista. La Clase A presentó 19 unidades, mientras que la Master contó con 8 participantes.

Después de un gran trabajo a lo largo de todo el fin de semana, el binomio balcarceño integrado por Agustín y Leonel Tambascio logró quedarse con la sumatoria general de la competencia.

En la primera carrera, correspondiente a los pilotos titulares, la victoria quedó en poder de Diego Castañino, mientras que Agustín Tambascio completó una destacada actuación al finalizar segundo. El podio lo completó Kevin Walter.

Luego fue el turno de los pilotos invitados y allí Leonel Tambascio no dejó dudas sobre el rendimiento del Ford número 2. Partiendo desde la primera posición, el piloto de Balcarce se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros y consiguió la victoria con una diferencia de más de 11 segundos sobre el escolta, José Larroudé, quien estuvo al volante del auto de Castañino.

Con estos resultados, en la sumatoria general la dupla integrada por Agustín y Leonel Tambascio se quedó con la victoria. El segundo puesto fue para Castañino-Larroudé, mientras que Matías y Pablo Castañino completaron el podio.

De esta manera, los pilotos de Balcarce se consolidan como más punteros que nunca en un campeonato que no cuenta con sistema de playoff, ampliando su protagonismo en la temporada de APAC.

TC del Sudeste: fuerte golpe para Roberto Guariste

En el TC del Sudeste, Roberto Guariste protagonizó un fuerte golpe en el inicio de la competencia final.

Al momento de la largada, Tomás Garrigó enganchó al auto del piloto de Balcarce, provocando que Guariste impactara contra otro competidor. Como consecuencia de esa maniobra, Garrigó fue posteriormente excluido de la competencia. Aquí se ubicó 5to. Iván Durutovich, quien compartió el auto con su hermana Jazmín.

Turismo Sport: Espósito perdió el liderazgo de la etapa regular

En la Clase B del Turismo Sport, Daniel Espósito llegó a Tandil como líder del campeonato, pero una rotura en la caja de velocidades lo obligó a retrasarse durante la competencia.

El inconveniente mecánico terminó siendo determinante y Espósito resignó la etapa regular, que finalmente quedó en manos de Lucas Tiede.

Zonal Pista Clase 1

Por último, en la Clase 1 del Zonal Pista, Mariano Barrio debió abandonar en la primera vuelta, mientras que Lucía Espósito finalizó en la novena posición, a una vuelta del final de la competencia.

La quinta fecha dejó así resultados dispares para los representantes balcarceños, aunque con una victoria de gran importancia para Agustín y Leonel Tambascio, que volvieron a demostrar su contundencia en APAC.