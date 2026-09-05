FC Agrarias venció a Boca y es el primer finalista de los playoff

FC Agrarias se impuso este sábado por 2-1 ante Boca Juniors en el Estadio Municipal “General Balcarce” y se convirtió en el primer finalista de los playoffs del Torneo Oficial 2026, fase Apertura, que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

El encuentro correspondió a una de las semifinales del certamen, que se disputa en el marco del 75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce y pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

FC Agrarias abrió el marcador a través de Fausto Luna, mientras que Claudio Daniel Villalba, en contra, amplió la ventaja para el conjunto agrario.

Boca Juniors reaccionó y logró descontar mediante Ezequiel Toledo, quien convirtió desde el punto penal. Sin embargo, el “xeneize” no pudo alcanzar la igualdad y FC Agrarias terminó asegurando el triunfo y su clasificación a la definición de los playoffs.

El segundo finalista se conocerá este domingo, cuando desde las 15:30 Atlético San Manuel y Ferroviarios se enfrenten en la otra semifinal del torneo.