Un joven fue golpeado y retenido por vecinos tras ser acusado de robar una moto

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en inmediaciones de calles 24 y 7. El joven presentaba múltiples golpes y una herida cortopunzante y debió ser trasladado al Hospital Municipal.

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este domingo en el sector de calles 24 y 7, donde un joven fue retenido por vecinos luego de ser señalado como presunto autor de la sustracción de una motocicleta.

Alrededor de las 4, personal de la Policía Comunal recibió un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un hecho de violencia en ese sector de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al joven retenido por vecinos. El sujeto presentaba múltiples golpes y una herida cortopunzante. De acuerdo con la información recabada, la lesión no habría sido producto de una puñalada.

Ante el cuadro que presentaba, fue trasladado al Hospital Municipal Felipe A. Fossati, donde recibió atención médica.

Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el joven habría sido acusado por vecinos de sustraer una motocicleta. Sin embargo, hasta el momento no se habría radicado una denuncia formal por el supuesto intento de robo.

Mientras se procura establecer con precisión qué ocurrió, se desconocen los motivos que desencadenaron la violenta agresión y las circunstancias en las que el joven terminó retenido por los vecinos.