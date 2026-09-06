Rompieron la vidriera de una patada y la alarma los puso en fuga

En la madrugada de este domingo, tres sujetos, aparentemente menores de edad, fueron registrados por una cámara de seguridad mientras circulaban por avenida Gonzales Chaves entre calles 13 y 15.

Según se observa en las imágenes, uno de los individuos se acercó hasta la vidriera de un conocido comercio de la zona y la rompió de una patada.

Sin embargo, tras activarse la alarma del local, los tres sujetos se retiraron rápidamente del lugar, sin llegar a concretar ningún otro accionar.

Por el momento, no se pudo determinar si se trató de un acto de vandalismo o si existió una intención de robo. Lo concreto es que la activación de la alarma habría provocado que los individuos desistieran y escaparan de la zona.

Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían resultar claves para intentar identificar a los protagonistas del hecho.