Secuestraron armas de fuego y aprehendieron a cinco personas en operativos

El Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce llevó adelante dos procedimientos en distintos sectores del partido que terminaron con el secuestro de armas de fuego y la aprehensión de cinco personas, en actuaciones vinculadas a la caza y a la tenencia ilegal de un arma.

El primero de los operativos se desarrolló en inmediaciones del paraje El Dorado, a partir de un llamado de vecinos que alertaron sobre la presencia de varios hombres que se encontraban realizando actividades de caza con armas de fuego y perros de raza dogo, sin autorización y dentro de una propiedad privada.

Según se informó, los vecinos también habían advertido detonaciones efectuadas en cercanías de las viviendas existentes en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una pick-up Ford Ranger de color gris, que no era habitual en la zona. Como el vehículo se encontraba sin ocupantes, los uniformados dispusieron un operativo de vigilancia con dos móviles policiales a la espera del regreso de los ocupantes.

La espera se extendió durante más de diez horas, hasta que finalmente los sujetos regresaron y fueron interceptados. En ese momento se estableció que se trataba de cuatro hombres oriundos de Mar del Plata, quienes tenían en su poder dos armas largas con su correspondiente documentación.

Además, en el procedimiento fueron encontrados dos ejemplares de jabalí sin vida y despostados.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFI N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso la aprehensión de los cuatro sujetos por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y desnaturalización de especies cazadas. Posteriormente, fueron puestos en libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Otro procedimiento en el paraje El Verano

La segunda intervención se concretó durante recorridas preventivas realizadas por personal del CPR Balcarce en distintos puntos del partido, en el marco de los operativos dispuestos por la Superintendencia de Seguridad Rural y la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Mar del Plata.

En este caso, los efectivos interceptaron una pick-up que circulaba a baja velocidad por un camino vecinal del paraje El Verano, mientras alumbraba hacia los lotes de la zona.

Al identificar a sus ocupantes, los policías constataron que en el vehículo viajaban cuatro hombres y que llevaban varias armas largas y un arma corta.

Durante la revisión se estableció que una de las armas largas no contaba con la documentación respaldatoria exigida por la legislación vigente para su tenencia.

Por este motivo se dio intervención a la UFI de Delitos en Flagrancia, a cargo de la Dra. Caro, del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso la aprehensión del propietario del arma por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

El aprehendido fue trasladado para la realización de las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Justicia, con traslado previsto a sede tribunalicia. En tanto, el arma secuestrada será remitida a la Oficina de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.