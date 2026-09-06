Voraz incendio destruyó por completo un Renault 18

Poco antes de la medianoche de este domingo, se registró un voraz incendio en un vehículo Renault 18 que se encontraba en la zona de avenida Primera Junta (1) y calle Maipú.

Por motivos que no fueron precisados, la unidad tomó fuego y las llamas rápidamente afectaron la totalidad del rodado, provocando su destrucción completa.

Al lugar arribó una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Balcarce, cuyos integrantes trabajaron para controlar y extinguir el incendio.

También intervino personal de la Estación de Policía Comunal, que trabajó en el lugar para establecer las circunstancias del hecho.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.