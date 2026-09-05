La Provincia tendrá un nuevo feriado por la visita del papa León XIV a Luján

El miércoles 11 de noviembre será una jornada especial en la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV a Luján, donde encabezará una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La medida tiene como objetivo facilitar el traslado de los miles de fieles que se espera que lleguen desde distintos puntos del país y, al mismo tiempo, permitir el despliegue del operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria previsto para la jornada. Según estimaciones difundidas por autoridades de Luján, la convocatoria podría alcanzar entre uno y dos millones de personas.

La visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una misa el lunes 9, mientras que el martes 10 será el turno de Córdoba. El recorrido argentino finalizará el miércoles 11 en Luján.

La visita tendrá además un fuerte significado histórico: será el primer viaje de un Papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987. Francisco, pese a haber sido el primer Papa argentino, nunca visitó el país durante su pontificado.

Un operativo especial en Luján

La llegada del pontífice demandará un importante operativo de seguridad y tránsito. Luján es atravesada por las rutas nacionales 5, 6 y 7, por lo que las autoridades anticiparon restricciones y posibles cierres en distintos accesos durante los días previos y especialmente durante la jornada de la visita.

Además, para la noche del martes 10 está prevista una vigilia de jóvenes que se extenderá hasta la llegada de León XIV al día siguiente.

Autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia ya trabajan en la coordinación del operativo. Una delegación de la Santa Sede también llegó al país para avanzar en los detalles de la visita.

Kicillof había pedido un feriado nacional

Ante la magnitud de la convocatoria, el gobierno de Axel Kicillof solicitó al Ejecutivo nacional que declarara feriado el 11 de noviembre en todo el país, argumentando que la movilización de fieles y las restricciones previstas sobre rutas y autopistas dificultarán la circulación habitual.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que el operativo implicará importantes restricciones en la zona y remarcó la necesidad de reducir el movimiento habitual de una jornada laboral.

Mientras continúa la organización de la visita, la jornada del miércoles 11 de noviembre ya quedó establecida como una fecha excepcional en la provincia de Buenos Aires por la llegada del pontífice a Luján.