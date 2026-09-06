Ferroviarios y Agrarias a la Final del Apertura

Ferroviarios se convirtió este domingo en el segundo finalista de los playoffs del Torneo Oficial 2026, denominado “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol y pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En el Estadio Municipal “General Balcarce”, el conjunto de la “estación” derrotó 2-1 a Atlético San Manuel y consiguió el pasaje a la definición de la fase Apertura.

El elenco de San Manuel comenzó mejor y logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias al gol convertido por Luciano Gargiulo, que le permitió al “rojinegro” marcharse al descanso con ventaja.

Sin embargo, Ferroviarios reaccionó en el complemento y tuvo en Franco Córdoba a su gran figura. El delantero convirtió por duplicado para dar vuelta el resultado y asegurar la clasificación del equipo dirigido por Fernando Galíndez.

De esta manera, Ferroviarios se enfrentará en la final de los playoffs a FC Agrarias, que el sábado había conseguido el primer boleto a la definición tras superar 2-1 a Boca Juniors en la otra semifinal.

Así, Ferroviarios y FC Agrarias se medirán el próximo domingo para definir al ganador de la fase Apertura del Torneo Oficial 2026.