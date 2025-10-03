Ajustada derrota de Ferro +40

El equipo +40 del Club Ferroviarios cayó ajustadamente en una nueva presentación por la Liga Mar y Sierras de Básquetbol, que se desarrolló días pasados en Mar del Plata.

Los dirigidos técnicamente por Maximiliano Valente perdieron frente al representativo de SMATA, en su cancha, por 56 a 52.

Formación: Fabián Trama, Santiago Togni, Alejandro Gelsumino, Federico Larrosa, Juan Ignacio Sáenz, Leandro Loscalzo, Alejandro Berenguer, Roberto Bliger y Octavio Vignolio.

En tanto, el próximo domingo, a las 20, en el Complejo Ciromar se presentará el equipo marplatense de Mesa Chica con la presencia de Roberto Bliger frente a Barza. El otro balcarceño, Fabián Trama, se encuentra lesionado.