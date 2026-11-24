Desde la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales hicieron un llamado a la comunidad para que los festejos por los logros deportivos, tanto de la Selección Argentina como de cualquier otro equipo, se desarrollen con alegría y entusiasmo, pero también con responsabilidad y respeto por los espacios públicos.

En particular, solicitaron preservar la rotonda de Plaza Libertad, donde el paso de numerosas personas sobre el anillo que rodea la pirámide de la estatua de la República ocasiona deterioros en el sector.

Según indicaron, esta situación afecta especialmente a las pequeñas especies ornamentales ubicadas junto al marcador que señala el día, la fecha y el mes, que suelen terminar aplastadas o arrancadas como consecuencia de los festejos.

Desde el área remarcaron que se trata de un espacio que demanda tareas permanentes de mantenimiento y cuidado, por lo que los daños ocasionados obligan a destinar nuevamente recursos económicos y personal para reparar lo que ya se había realizado.

Asimismo, advirtieron que estas tareas implican restar tiempo y posibilidades para concretar nuevas intervenciones y mejoras en otros sectores de la ciudad.

Por último, invitaron a disfrutar de cada celebración deportiva con la misma pasión de siempre, pero evitando ingresar a los canteros, pisar las áreas parquizadas o provocar daños en el mobiliario urbano, con el objetivo de preservar los espacios que son de uso compartido por toda la comunidad.