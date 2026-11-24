En una final emocionante, que se resolvió recién en los últimos minutos, MDQ 06 HC logró imponerse por 2 a 1 frente a Náutico Mar del Plata y se quedó con el Torneo Oficial de Caballeros 2026, organizado por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH).

Dentro del equipo campeón volvió a destacarse el balcarceño Mateo Raimondi, quien desde hace años integra el plantel y celebró una nueva consagración, la sexta desde su llegada al conjunto marplatense.

MDQ 06 HC había terminado en el primer puesto de la fase regular y ratificó su protagonismo en la definición del campeonato. Raimondi tuvo un buen desempeño durante el encuentro, ocupando la posición de volante por la izquierda.

El título representó un cierre de temporada positivo para el jugador local, que durante 2026 también compitió junto a su equipo en una nueva edición de la Súper Liga, disputada en Salta. Se trata de la máxima competencia nacional de clubes, organizada por la Confederación Argentina de Hockey.

Además, Raimondi había sido convocado en octubre para integrar el seleccionado en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Ascenso “B”, aunque una lesión le impidió estar presente en esa competencia.

En busca de otra consagración

La temporada todavía tiene un desafío más para el balcarceño. Este domingo, Mateo Raimondi y MDQ 06 HC disputarán la final del torneo organizado por la Asociación Tandilense de Hockey, con la posibilidad de sumar otra conquista a un año que ya tuvo una nueva celebración de campeón.