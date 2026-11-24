La localidad de San Agustín tiene representación en la instancia nacional de la Feria de Ciencias, que se desarrolla este martes 24 de noviembre en la provincia de Córdoba. Los estudiantes Emmanuel Aurieri y Alumine Torreira, junto al profesor Javier Serritela, viajaron para representar a la Escuela Primaria N.º 11 y a toda la Región Educativa 20 con un proyecto que busca recuperar uno de los espacios más emblemáticos de la historia del pueblo: la antigua estación de trenes.

La propuesta llegó a esta instancia luego de obtener una Mención Especial y conseguir la clasificación a nivel nacional. Se trata de un proyecto institucional que apunta a recuperar y poner en valor el edificio ferroviario, con el propósito de preservar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de San Agustín.

Una estación con más de 130 años de historia

La estación de trenes de San Agustín fue inaugurada el 1 de agosto de 1892 y formó parte del Ferrocarril del Sud. Durante décadas desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la región, al conectar Ayacucho con Quequén-Necochea y, mediante un ramal, con Mar del Plata.

Actualmente, el edificio se encuentra en estado de abandono, aunque conserva su estructura original y representa un testimonio de una etapa fundamental para el crecimiento y la identidad de la localidad.

A partir de esta realidad, la comunidad educativa decidió impulsar una iniciativa orientada a promover su restauración y recuperación, entendiendo que se trata de un patrimonio que forma parte de la memoria colectiva de los habitantes.

Educación, identidad y compromiso comunitario

El proyecto no se limita al estudio de la historia ferroviaria, sino que propone involucrar activamente a estudiantes, docentes y familias en la búsqueda de alternativas para recuperar este espacio.

Bajo la premisa de «aprender haciendo», la iniciativa plantea a la educación como una herramienta capaz de generar transformaciones en la comunidad, fortalecer el sentido de pertenencia y despertar el interés de las nuevas generaciones por la historia de su localidad.

La participación en la Feria Nacional de Ciencias representa un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el compromiso de toda la comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 11.

Así, San Agustín llega a una instancia nacional llevando mucho más que un proyecto escolar: presenta su historia, reivindica su identidad y comparte el sueño de recuperar un edificio que forma parte del patrimonio de todos sus habitantes.