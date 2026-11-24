DONMARIO llevará adelante este jueves 26 una nueva edición de DONMARIO MÁS en Tandil, con una jornada destinada a compartir novedades de su programa de mejoramiento de trigo, presentar nuevos materiales que se incorporan al portfolio y analizar estrategias para reducir las brechas de rendimiento y maximizar la productividad.

El encuentro se desarrollará desde las 8.30 en un establecimiento ubicado en el kilómetro 155 de la ruta provincial 30 y reunirá a especialistas de la marca y referentes del sector para abordar diferentes aspectos vinculados a la genética y el manejo de los cultivos.

Según explicó Patricio Munilla, gerente de Marca, la propuesta permitirá conocer las novedades del programa de mejoramiento de trigo, los lanzamientos que se suman al portfolio y distintas herramientas para mejorar los resultados productivos.

Durante la jornada, Jerónimo Costanzi, gerente ejecutivo de Desarrollo de Producto GDM LAS, presentará las novedades del programa de mejoramiento de trigo DONMARIO y las estrategias para cerrar brechas de rendimiento en soja de segunda.

Por su parte, Matías Venece, gerente de Desarrollo de Producto de Autógamas GDM LAS, e Ignacio Dellepiane, representante técnico comercial LAS, profundizarán sobre la combinación de genética y manejo agronómico para potenciar las variedades de trigo de la marca.

Genética y manejo para maximizar el potencial

El cierre técnico estará a cargo de Jorge Montaner, doctor en Ciencias Agronómicas, codirector del Posgrado en Agricultura de Fundacrea e investigador CREA Mar y Sierras, quien brindará una exposición titulada “Genética + manejo: claves para capturar el máximo potencial”.

La jornada buscará generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre productores, técnicos y especialistas, con el objetivo de acercar herramientas y alternativas para mejorar la productividad de los sistemas agrícolas.

Desde la empresa recordaron que todos los materiales de DONMARIO se comercializan bajo el sistema Sembrá Evolución, una iniciativa que acompaña el desarrollo de nuevas variedades y promueve el reconocimiento de la propiedad intelectual.

De esta manera, la marca continúa apostando a la innovación genética y al desarrollo de nuevas soluciones para acompañar a los productores en la búsqueda de mejores resultados en sus cultivos.