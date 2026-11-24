Un nuevo episodio de violencia se registró poco después de la medianoche de este martes en Balcarce, cuando una confrontación entre al menos seis jóvenes en inmediaciones de avenida Kelly y calle 17 terminó con un joven herido con un arma blanca.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el hecho se inició cuando un joven que caminaba por calle 17 y avenida Kelly habría sido amedrentado por un grupo de al menos cinco personas. La situación derivó en una pelea en Plaza Libertad, durante la cual un adolescente de 15 años habría atacado con un arma blanca a otro de los involucrados.

Como consecuencia de la agresión, la víctima recibió al menos dos heridas punzocortantes, una de ellas a la altura de una pierna.

Pese a las lesiones, el joven logró trasladarse por sus propios medios hasta la Estación de Policía Comunal para solicitar ayuda. Allí recibió las primeras asistencias por parte de efectivos policiales, que dieron intervención al servicio de emergencias SAME.

Posteriormente, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Municipal Subzonal Felipe A. Fossati para recibir atención médica.

Nueve días antes había sido víctima de otro ataque

El hecho tiene un antecedente particular: el adolescente de 15 años señalado ahora como presunto agresor había sido víctima de un ataque con arma blanca durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en inmediaciones de las calles 17 y 4.

En aquella oportunidad, un hombre mayor de edad lo hirió con un elemento cortante y terminó detenido. Durante el procedimiento policial se secuestraron los elementos presuntamente utilizados en la agresión: una media tijera y un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros.

Nueve días después de aquel episodio, el adolescente volvió a quedar involucrado en un hecho de violencia, aunque esta vez señalado como quien habría iniciado la agresión con un arma blanca.

El nuevo enfrentamiento vuelve a poner en escena la preocupación por los episodios de violencia entre jóvenes en la vía pública y la utilización de elementos cortantes en este tipo de situaciones.