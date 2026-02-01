Al trabajo abnegado de los Bomberos, la lluvia trajo alivio

Fueron muchas horas de trabajo ininterrumpido para los Bomberos Voluntarios de Balcarce, que desde las 18:00 del sábado combatieron un incendio de importantes dimensiones en la ladera de la sierra La Barrosa. Las tareas se extendieron hasta la madrugada del domingo y recién comenzaron a verse resultados favorables cuando, ya entrada la mañana, cerca de las 10:15, se registraron precipitaciones que colaboraron de manera decisiva con el operativo.

Más de 35 hombres trabajaron contra el fuego que se inició en un campo propiedad de la familia Echeverría, donde actualmente se desarrolla la construcción de un barrio privado. Según trascendió, el siniestro se habría originado a partir de tareas de limpieza en el lugar: en un primer momento se desató un foco al que los bomberos debieron asistir, aunque vecinos de la zona indicaron que no habría sido el único.

Durante la tarde del sábado, un pequeño foco se transformó rápidamente en un “hilo de fuego” que comenzó a ascender por la sierra y que no pudo ser detenido pese al intenso esfuerzo desplegado. Con distintas líneas de ataque, los servidores públicos intentaron controlar la situación, aunque las condiciones del terreno y el avance de las llamas complicaron las tareas.

El trabajo se extendió hasta la medianoche, momento en el que se realizó una pausa operativa, para luego retomar las acciones durante la madrugada. El Club Teléfonos fue utilizado como punto de concentración y logística del personal afectado al operativo. Además, un helicóptero del Opero Sol quedó a disposición de los bomberos ante la eventual necesidad de apoyo aéreo.

Vecinos del barrio La Movediza volvieron a manifestar su preocupación por los perjuicios ambientales que generan este tipo de situaciones y cuestionaron la falta de controles en los trabajos de limpieza que se realizan en el sector.

Finalmente, la lluvia significó un aporte clave para la lucha abnegada de los bomberos, que con esfuerzo físico, profesionalismo y compromiso lograron evitar que el incendio se descontrolara y provocara consecuencias aún mayores.