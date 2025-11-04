Aldana Aletto se prepara para el Panamericano de Kick Boxing

La atleta balcarceña Aldana Aletto acelera su preparación para representar a la Argentina de la mejor manera en el Panamericano 2025 que se desarrollará en Colombia en los próximos días.

Aldana quedó clasificada en los dos primeros puestos en la modalidad de Kick Boxing y K1 para participar del torneo continental que se desarrollará en Bucaramanga (Santander) entre el 12 y el 15 de noviembre.

“Este viaje representa uno de mis grandes sueños, de representar la celeste y blanca fuera de mi país, pero también implica grandes costos: pasajes, estadía, alimentación, suplementación, y viajes a Mar del Plata y Buenos Aires para prepararme al máximo”, expresó la balcarceña.

En ese marco, agregó que “después de años de esfuerzo, entrenamientos y competencias, clasifiqué en dos primeros puestos para representar a Argentina en el Panamericano WKF en Colombia”.

La actividad es organizada por el Master Luis Mediomundo del International Gladiador Team. El mensaje de Aldana en sus redes https://www.instagram.com/reel/DP39Y87DgfB/?igsh=bm12ZnZpNWYzcGsz