Alejandro Cano (H), al frente del Hospital Fossati: “Tenemos varios desafíos por delante”

En la mañana de este miércoles, poco después de las 11:30, el doctor Alejandro Cano (h) se presentó ante los medios de comunicación para referirse a los principales desafíos que tendrá por delante como nuevo director del Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Cano reemplaza en el cargo al doctor Gabriel Angellini, quien este lunes cumplió su último día de trabajo al frente del nosocomio local. El nuevo director cuenta con 15 años de trayectoria en el Hospital y, desde el 1 de noviembre de 2024, se desempeñaba como jefe del área de Pediatría.

Al asumir esta nueva responsabilidad, Cano aseguró que llega a la conducción “con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con mucho compromiso”.

Entre sus primeras definiciones, planteó como uno de los objetivos centrales recuperar la misión y los valores del Hospital, además de fortalecer el diálogo con los distintos sectores que forman parte de la institución.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener un contacto directo con médicos, enfermeros, trabajadores y representantes sindicales, al tiempo que puso el foco en mejorar de manera sostenida la atención de los pacientes.

“Voy a ser una persona que va a estar muy metida también en los pasillos del hospital, con los pacientes, con los médicos, con las enfermeras”, afirmó.

La demanda y el recurso humano

Durante el contacto con la prensa, el nuevo director también hizo referencia al crecimiento de la demanda que registra el sistema de salud pública y a la importancia de trabajar sobre el recurso humano.

Uno de los puntos abordados fue la situación del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, un área que en los últimos meses ha generado distintos reclamos y que se encuentra entre los temas que deberá atender la nueva conducción.

También anticipó que se buscará avanzar en nuevas modalidades para la asignación de turnos, incorporando herramientas digitales e incluso inteligencia artificial con el objetivo de hacer más eficiente el sistema.

Descentralizar la atención

Otro de los ejes planteados por Cano será fortalecer el funcionamiento de los centros de salud barriales para evitar la concentración de pacientes en las guardias del Hospital.

Según explicó, el establecimiento recibe alrededor de 300 pacientes diarios, por lo que uno de los objetivos será lograr una mejor distribución de esa demanda y potenciar la atención primaria.

La capacidad de internación

Consultado sobre la posibilidad de contar con otro establecimiento que permita sumar capacidad de internación, Cano evitó dar una definición concreta hasta contar con un análisis más profundo de la situación.

No obstante, aseguró que actualmente el Hospital “no se encuentra desbordado en su capacidad” y que no existe un déficit de camas que impida brindar atención a los pacientes.

En el inicio de su gestión, el nuevo director planteó así una serie de objetivos vinculados con el funcionamiento interno, la atención primaria, la organización de los turnos y, fundamentalmente, la relación con quienes trabajan y se atienden diariamente en el Hospital Fossati.

“Creo que nuestra preocupación y nuestro centro va a ser la atención del paciente”, resumió Cano.