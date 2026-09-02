Choque entre un auto y un camión: no hubo heridos

Un accidente de tránsito se registró durante la noche de este miércoles en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y calle 24, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 206 y un camión Mercedes-Benz 1114.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil circulaba por calle 24 en dirección a calle 41, mientras que el camión avanzaba por avenida Pueyrredón (39) hacia avenida Centenario.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes.

El accidente vuelve a poner en escena un reclamo que los vecinos de la zona vienen realizando desde hace tiempo: la colocación de semáforos en ese sector, debido a la intensa circulación vehicular y a la frecuencia con la que se registran situaciones de riesgo en la intersección.