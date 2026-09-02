Martínez se reunirá el viernes con el nuevo director del Hospital para avanzar en una agenda conjunta

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Xoana Martínez, mantendrá este viernes una reunión de trabajo con el nuevo director del Hospital, Dr. Alejandro Cano, con el objetivo de comenzar a delinear una agenda conjunta para esta nueva etapa de conducción del nosocomio.

El encuentro está previsto para las 8 de la mañana y se producirá a partir de la reciente designación de Cano al frente del Hospital. Martínez asistirá acompañada por integrantes del STM.

Desde la organización sindical señalaron que la intención es generar espacios de diálogo y encontrar puntos de acuerdo con la nueva conducción, con el propósito de avanzar en mejoras tanto para los trabajadores del establecimiento como para la población que utiliza el servicio de salud.

En ese sentido, el sindicato planteará la necesidad de establecer una agenda de trabajo que permita abordar las distintas problemáticas del Hospital y buscar soluciones de manera articulada.

“La institución sindical estará marcada por la posibilidad de encontrar caminos de encuentro con la nueva conducción del nosocomio”, señalaron desde el STM, al destacar la importancia de iniciar esta etapa con diálogo entre las partes.

La reunión del viernes será, de esta manera, el primer encuentro formal entre Martínez y Cano desde la designación del nuevo director y buscará sentar las bases para una agenda de trabajo compartida en torno a las condiciones laborales y al funcionamiento del Hospital.