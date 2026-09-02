Prorrogan por 120 días los vencimientos de las licencias de conducir en la Provincia

La Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito dispuso una nueva prórroga para los vencimientos de todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia, sin distinción de categorías.

La medida alcanza a los carnets cuyo vencimiento figure entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026, inclusive. En todos los casos, la extensión será de 120 días corridos a partir de la fecha de vencimiento consignada en la licencia.

Según se informó, la decisión fue adoptada en el marco de la implementación de las modificaciones operativas derivadas del nuevo procedimiento para el otorgamiento y la renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales.

Durante los primeros días de puesta en marcha del nuevo esquema se registraron diversas dificultades operativas, relacionadas principalmente con la adecuación de los procedimientos y sistemas a las nuevas disposiciones.

Ante esta situación, la Dirección resolvió extender nuevamente la vigencia de las licencias comprendidas, con el objetivo de facilitar la transición y evitar inconvenientes para los conductores mientras se termina de implementar el nuevo mecanismo.

La prórroga comprende todas las categorías de Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia, siempre que su vencimiento se encuentre dentro del período establecido.