Pensando en Infancias: más de 90 participantes recorrieron el “Multiverso de las Infancias”

El pasado viernes se llevó adelante la 8ª edición de “Pensando en Infancias”, una jornada de formación y reflexión destinada a estudiantes avanzados y profesionales que trabajan o trabajarán con niños y adolescentes.

Bajo el lema “Multiverso de las Infancias”, más de 90 participantes fueron invitados a realizar un recorrido por diferentes “universos” relacionados con las experiencias de las infancias. El juego, los vínculos y las emociones, la diversidad y la tecnología fueron algunos de los ejes abordados durante el encuentro.

A través de propuestas vivenciales, dinámicas grupales y espacios de intercambio, la jornada planteó la necesidad de revisar las formas en que los adultos acompañan actualmente a niños y adolescentes, proponiendo ir más allá de las prácticas cotidianas para preguntarse qué necesitan realmente las nuevas generaciones.

“Pensando en Infancias” busca generar cada año un espacio destinado a detenerse, revisar prácticas y construir nuevas herramientas, partiendo de la premisa de que trabajar con infancias implica una enorme responsabilidad y un compromiso permanente con la promoción y protección de sus derechos.

La propuesta fue organizada por “Club después del cole”, con el objetivo de continuar fortaleciendo espacios de capacitación, encuentro y articulación entre quienes integran el entramado comunitario que acompaña a las infancias.

Desde el equipo del programa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, agradecieron la adhesión y la participación de quienes formaron parte de esta nueva edición de la iniciativa.