“Pepita, la pistolera” llega a los cines: una actriz balcarceña tiene un papel destacado en la película

Antes de su estreno oficial, previsto para este jueves, este miércoles se realizará el preestreno de “Pepita, la pistolera”, la película dirigida por Lucía Puenzo que fue rodada en Mar del Plata y está inspirada en la historia de Margarita Di Tullio, conocida popularmente como Pepita, la Pistolera.

La producción tiene como protagonista a Luisana Lopilato, quien interpreta a Margarita Di Tullio y, además, debuta como productora ejecutiva del filme. El elenco se completa con Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y la actriz balcarceña Camila Peralta, quien tiene un papel destacado.

La película cuenta con dirección de Lucía Puenzo, mientras que el guion fue escrito por la realizadora junto a Andrés Gelos y Tatiana Mereñuk.

Una historia ambientada en el invierno marplatense de 1985

La trama se sitúa en Mar del Plata, durante el invierno de 1985, y sigue a una trabajadora sexual embarazada que decide enfrentarse a la mafia y a un entramado de poder corrupto.

En ese contexto, el personaje de Margarita busca construir un imperio clandestino con el objetivo de proteger a las mujeres del horror de la calle. Ese camino la llevará a convertirse en la figura legendaria de Pepita La Pistolera.

El filme recupera así una historia vinculada profundamente con Mar del Plata y con uno de los personajes más singulares de la crónica policial y popular de la ciudad.

Camila Peralta, presencia balcarceña en la pantalla grande

Uno de los aspectos destacados para Balcarce es la participación de Camila Peralta, quien integra el elenco de la producción con un rol de relevancia.

Su presencia en una película de estas características representa un nuevo paso en la carrera de la joven actriz balcarceña y evidencia el crecimiento que viene experimentando en el ámbito de la actuación, luego de su protagonismo en la serie «En el barro».

Con el preestreno previsto para este miércoles y el desembarco oficial en las salas a partir del jueves, “Pepita, la pistolera” se presenta como una de las producciones argentinas que buscará llevar a la pantalla grande una historia marcada por el delito, el poder, la marginalidad y la lucha por la supervivencia, con una particular conexión con la identidad marplatense.