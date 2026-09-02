La Torcacita realizará este jueves su 16° remate anual de Angus

La cabaña La Torcacita, de Piray Miní S.A., llevará a cabo este jueves su 16° remate anual de Angus, una cita que ya forma parte del calendario ganadero de la región y que reunirá una destacada oferta de reproductores y vientres seleccionados.

El remate se desarrollará en las instalaciones de la Sociedad Rural local, con la organización y los martillos de Fontana Consignatarios. La jornada comenzará previamente con un almuerzo y, a partir de las 14:30, se dará inicio a las ventas bajo la modalidad presencial, con la participación de Horacio y Francisco Fontana.

Para esta edición, La Torcacita pondrá a disposición de los compradores una variada oferta, compuesta por 35 toros Angus Puros Controlados (PC), negros y colorados, además de 35 vaquillonas Angus negras PC preñadas y 50 vaquillonas Angus coloradas PC.

La propuesta se completará con 30 vaquillonas Angus generales, 5 terneras Angus negras PC Premium de 14 meses para entorar y 5 terneras Angus coloradas PC Premium, también de 14 meses y destinadas a entore. Como parte de la oferta especial, también se incluirá un potrillo Criollo de Pedigree, a elección.

Una apuesta sostenida por la selección

La Torcacita cuenta con una extensa trayectoria en la producción y selección de genética Angus, con el objetivo de aportar reproductores capaces de generar un impacto positivo en los rodeos comerciales.

En ese sentido, Joaquín Riecke, integrante de la firma agropecuaria, destacó el trabajo sostenido que lleva adelante la cabaña y señaló: “Apostamos a producir reproductores excelentes, que impacten por su calidad en el rodeo”.

Riecke remarcó además que se trata de un proyecto de largo plazo, basado en la selección genética y la búsqueda permanente de mejores resultados productivos. “Hace unos 50 años que llevamos a cabo un trabajo de alta selección. Hay una búsqueda constante de excelencia en materia productiva”, sostuvo.

Con una oferta que combina toros, vientres preñados y categorías jóvenes destinadas a futuros servicios, el 16° remate anual de La Torcacita se presenta como una oportunidad para productores que buscan incorporar genética Angus seleccionada a sus rodeos.