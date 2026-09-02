Cristian Fontana fue relevado como jefe departamental y será reemplazado por Valerio Gallo

El comisario mayor Cristian Fontana fue relevado este miércoles de sus funciones como jefe de la Jefatura Departamental de Policía, luego de 390 días al frente de la dependencia. En su lugar asumirá el comisario mayor Valerio Gallo, quien viene de desempeñarse como jefe de la Policía Comunal de Pinamar.

El cambio se concretó después de más de tres semanas de rumores que daban como inminente la salida de Fontana. Sin embargo, el jefe policial se mantuvo en funciones durante el arribo de refuerzos y la realización de distintos megaoperativos desarrollados en diferentes puntos de la ciudad.

La salida de Fontana se produce, además, poco más de una semana después de la asunción del comisario mayor Dante Pérez Bianchi como nuevo titular de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, en reemplazo de Juan Olmos, quien permanecía al frente de esa estructura desde 2024.

Las modificaciones fueron confirmadas por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante una rueda de prensa realizada esta tarde en el complejo Juan Vucetich.

Con la llegada de Gallo, se inicia una nueva etapa en la conducción de la Policía Departamental, en un contexto marcado por los recientes operativos y por la reestructuración de distintos mandos dentro de la fuerza en la Región Atlántica.