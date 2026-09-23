Cristian Méndez llevará la tradición payadora de Balcarce a las Islas Canarias

El payador balcarceño Cristian Méndez realizará una gira por las Islas Canarias junto al reconocido payador dolorense Emanuel Gabotto, en una propuesta que busca difundir la tradición de la décima argentina y poner en valor sus vínculos con la cultura popular canaria.

La gira se desarrollará entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre y contemplará presentaciones en Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura. La actividad es organizada por la Fundación Ochosílabas y reunirá a destacados representantes del canto improvisado de Argentina y Canarias.

Méndez y Gabotto son exponentes de la tradición payadora y del arte de la improvisación oral. A lo largo de sus trayectorias han llevado la décima y el canto repentista a distintos escenarios internacionales. Durante su estadía en las islas compartirán actuaciones con reconocidos artistas canarios como Thania Gil, Luz Valverón, José María Dávila y Yeray Rodríguez.

La programación comenzará este jueves en Las Eras, localidad de Fasnia, en Tenerife, y continuará con distintas actividades y presentaciones en varias localidades del archipiélago. El cierre de la gira está previsto para el domingo 4 de octubre en Agaete, Gran Canaria.

Además de los espectáculos, los payadores argentinos participarán de encuentros y actividades vinculadas con la difusión de la tradición verseadora y la décima, una expresión de improvisación oral que mantiene profundos vínculos culturales entre Argentina, Uruguay y Canarias.

Para Cristian Méndez, representante de Balcarce, la gira representa una nueva oportunidad de llevar el canto, la improvisación y la tradición payadora a escenarios internacionales, al tiempo que permite fortalecer los lazos culturales construidos alrededor de la décima a ambos lados del Atlántico.

La presencia de los artistas argentinos en Canarias pondrá así en diálogo dos expresiones de una misma tradición de poesía oral, en un recorrido que combinará música, improvisación y cultura popular.