Atletas de AACYC Balcarce afrontaron nuevos desafíos en Buenos Aires y Otamendi

Los representantes de la Asociación Civil Atlética Carreras y Concursos Balcarce (AACYC) volvieron a tener actividad durante el fin de semana, con participación en dos importantes competencias de la región y la presencia de cuatro atletas locales.

Maldonado y Cagni completaron la Maratón Internacional de Buenos Aires

Carlos Rubén Maldonado y Sebastián Fernando Cagni afrontaron el gran desafío de los 42,195 kilómetros en la Maratón Internacional de Buenos Aires, una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

Maldonado completó la distancia con un tiempo neto de 3h35’58», mientras que su tiempo oficial fue de 3h41’54». Finalizó en el 2975° puesto de la clasificación general, 2582° entre los caballeros y 72° en su categoría.

Su actuación se destacó por una carrera progresiva. El atleta balcarceño pasó la media maratón en 1h50’32» y logró sostener un muy buen ritmo durante la segunda mitad del recorrido hasta completar los 42,195 kilómetros.

Por su parte, Sebastián Cagni registró un tiempo neto de 3h43’37», con un tiempo oficial de 3h45’01». Se ubicó 3723° en la clasificación general, 3151° entre los caballeros y 431° en su categoría.

Cagni alcanzó la mitad de la prueba en 1h45’50» y logró completar nuevamente la distancia máxima del atletismo de calle.

De esta manera, ambos representantes de AACYC Balcarce volvieron a cruzar la meta de una maratón, culminando con éxito el exigente recorrido por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Isasa y Peidón participaron de los 10K de Campo en Otamendi

También el pasado domingo, los atletas de AACYC Lorena Isasa y Gastón Peidón participaron de los 10K de Campo, competencia desarrollada en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi.

En la rama femenina, Isasa completó los 10 kilómetros en 56’46». Finalizó 29ª entre las damas, obtuvo el 4° puesto en la categoría 50-54 años y ocupó el 82° lugar de la clasificación general absoluta.

Por su parte, Peidón registró un tiempo de 44’41», ubicándose 28° en la clasificación general, 24° entre los caballeros y 6° en la categoría 40-44 años.

Con estas participaciones, los cuatro atletas de AACYC Balcarce volvieron a representar a la institución en distintas competencias, sumando kilómetros y experiencia en pruebas de diferentes características.