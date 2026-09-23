Nicolás Girotti ganó en Rauch y amplió su ventaja al frente del Play Off

El balcarceño se impuso en la 150 c.c. Súper Master y logró su tercera victoria de la temporada. Con este resultado, pasó a liderar con 68 puntos y estiró de 15 a 25 unidades la diferencia sobre Nicolás Muruzábal.

El Karting Regional disputó el pasado sábado la séptima fecha de la temporada 2026 en el circuito de Rauch, donde se presentaron 77 máquinas. Entre la representación balcarceña, el resultado más destacado fue el triunfo de Nicolás Girotti en la categoría 150 c.c. Súper Master, que le permitió consolidarse al frente de las posiciones del Play Off.

También tuvieron destacadas actuaciones Matías Lencina, quien lideró buena parte de la final de la 150 c.c. Senior y terminó cuarto tras un toque, y Juan Cruz Tambascio, que arribó tercero en la 150 c.c. Junior, aunque posteriormente fue recargado y quedó cuarto. La jornada también dejó buenos resultados para el resto de los pilotos locales.

Girotti, firme en la Súper Master

La 150 c.c. Súper Master reunió a 20 protagonistas. Ezequiel Equisito fue el más rápido en clasificación, mientras que Nicolás Girotti quedó cuarto, Ariel Grave séptimo y Horacio Goyeneche 19°.

Girotti ganó la primera prefinal, escoltado por Equisito a apenas 382/1000. Ariel Grave fue tercero y Horacio Goyeneche quinto. La segunda prefinal quedó en manos de César Araujo.

En la final, Girotti tomó rápidamente el liderazgo, seguido por Araujo y Equisito, mientras Grave se ubicaba sexto y Goyeneche 16°. Con el paso de las vueltas, Girotti y Equisito se escaparon del resto y protagonizaron un intenso mano a mano.

Durante las 16 vueltas ambos se mantuvieron prácticamente pegados, pero el balcarceño sostuvo un andar firme para quedarse con la victoria. Apenas 135/1000 lo separaron de Equisito en la línea de llegada.

César Araujo completó el podio, mientras que Nicolás Muruzábal fue cuarto. Ariel Grave cruzó la bandera a cuadros en el quinto lugar, aunque recibió un recargo de cinco segundos por un toque con Ariel López y finalmente quedó detrás de Juan Zapata.

Completaron los diez primeros Aris Sosa, Alejandro Suárez, Damián Villanueva y Gabriel Fernández. Horacio Goyeneche finalizó 16°.

Con este resultado, Girotti alcanzó los 68 puntos en el Play Off y amplió su ventaja sobre Nicolás Muruzábal, que suma 43. César Araujo reúne 38 y Juan Zapata, 28.

Tambascio quedó cuarto en Junior

La categoría 150 c.c. Junior contó con ocho pilotos. Agustín Guzmán fue el más rápido en clasificación, con Juan Cruz Tambascio ocupando el tercer lugar.

En la final, Guzmán tomó la punta seguido por Tambascio y Joaquín Ardiles. Los tres se separaron del resto y Tambascio comenzó a luchar por el segundo puesto con Ardiles. Sin embargo, un toque en el cuarto giro lo retrasó hasta la cuarta posición.

En la sexta vuelta, Ardiles pasó al frente y luego logró ampliar diferencias para quedarse con su cuarta victoria del año. Guzmán terminó segundo, a más de seis segundos.

Tambascio había cruzado la meta tercero, pero fue recargado por los comisarios deportivos por haber superado a otro competidor con bandera amarilla, por lo que quedó clasificado cuarto, detrás de Valentino Castañino.

Ulises Basterrechea finalizó quinto y Nicolás Drake sexto, todos completando las 16 vueltas.

En el Play Off, Ardiles pasó a liderar con 57,50 puntos, apenas 1,50 por delante de Tambascio, que suma 56.

Lencina lideró buena parte de la Senior

La 150 c.c. Senior reunió a 18 protagonistas. Enzo Pineda fue el más rápido en clasificación, mientras que Matías Lencina quedó tercero, Agustín Rastelli quinto, Bautista Ianni séptimo y Ulises Basterrechea 15°.

Lencina ganó la tercera prefinal, mientras que Thiago Parrondo y Agustín Bailone se impusieron en los otros parciales. En la final, el balcarceño tomó la punta desde el comienzo, delante de Parrondo y Pineda.

Lencina se mantuvo firme al frente durante buena parte de la competencia, soportando primero el ataque de Pineda y luego el de Parrondo. Rastelli también logró acercarse al grupo de punta y llegó a ubicarse entre los cuatro primeros.

Pero en la vuelta 13, en medio de la lucha por las posiciones, se produjo un roce entre los kartings de Lencina y Parrondo. El más perjudicado fue el balcarceño, que perdió posiciones y cayó al cuarto lugar.

Parrondo se quedó con la victoria, seguido por Pineda y Agustín Ramels. Lencina terminó cuarto, mientras que Rastelli fue quinto y Basterrechea sexto. Bautista Ianni finalizó 17°.

Pineda lidera el Play Off con 54 puntos, apenas uno por encima de Parrondo. Lencina suma 35 y Rastelli, 23.

Juárez y Martorello, entre los destacados de la Master

La 150 c.c. Master fue la divisional más numerosa de la jornada, con 25 participantes. Juan Martín Pando dominó la clasificación, mientras que Ezequiel Juárez fue tercero, Juan Manuel Martorello 12° y Hernán Goyeneche 20°.

La primera final tuvo como ganador a Mariano Barrios. En pista, Nahuel González había terminado tercero, pero fue posteriormente excluido, por lo que Santiago Herrera ocupó esa posición. Ezequiel Juárez quedó cuarto y, para el campeonato, sumó los puntos correspondientes al tercer puesto debido a que Herrera participó como invitado. Hernán Goyeneche fue octavo.

La segunda final tuvo un claro dominio de Matías García, quien se impuso por tres segundos y medio sobre Braian Bailone. Pablo Lamas terminó tercero, Augusto Stella cuarto y Juan Manuel Martorello quinto.

En el Play Off, Barrios mantiene el liderazgo con 64 puntos. García suma 45, Bailone 39, Pando 37 y Juárez 33.

Sin actividad para Bazán Marín

En Promocional Escuela, la representación balcarceña estuvo a cargo de Enzo Bazán Marín, quien finalmente no pudo participar debido a un cuadro de laringitis que le indicó reposo.

La final quedó en manos de Valentino Gómez, quien consiguió su quinta victoria del año tras superar por apenas 99/1000 a Lorenzo Urban. Faustino Puig fue tercero, seguido por Felipe Saffarano, Benicio Vialaret y Fermín Maier.

Gómez lidera ampliamente el Play Off con 84 puntos, seguido por Urban con 35,50, Puig con 33 y Maier con 17.

La próxima será en Coronel Vidal

La octava fecha del Karting Regional, segunda correspondiente a los Play Off, se disputará el próximo 11 de octubre en el circuito de Coronel Vidal.

Allí, los pilotos balcarceños volverán a buscar protagonismo en la definición de una temporada que entra en su tramo decisivo.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar