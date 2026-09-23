Allanamiento positivo: recuperaron una garrafa y prendas vinculadas a un robo

Durante la tarde del martes, personal de la Estación Policía Comunal Balcarce, en conjunto con efectivos de la Sub DDI Balcarce, llevó adelante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Maipú, entre 105 y 105 bis, donde reside el hombre denunciado en el marco de una investigación por robo.

La medida había sido otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 3, a cargo de la Dra. Rosa A. Frende, y arrojó resultado positivo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una garrafa de 10 kilogramos, de color naranja, además de la totalidad de las prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho investigado.

Por disposición del magistrado interviniente, la garrafa fue restituida a su propietario, quien resulta víctima del ilícito.

En tanto, respecto del imputado se dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando imputado por el delito de Robo.