Alerta amarilla por tormentas en el sur y este de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que entre la noche de este miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, principalmente los partidos de Villarino y Patagones, podría registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. No se prevén acumulados de lluvia altos, aunque pueden producirse chaparrones intensos de corta duración, ráfagas de viento y caída localizada de granizo. Las condiciones tenderán a mejorar durante la madrugada del jueves, con la posibilidad de chaparrones aislados.

A partir del mediodía del jueves se espera el desarrollo de nuevas lluvias y tormentas en el sudoeste y sur bonaerenses. Estos fenómenos avanzarán durante la tarde y la noche a lo largo de la franja sur de la provincia y podrían alcanzar el este y noreste del territorio hacia la noche. La probabilidad de tormentas localmente fuertes es mayor en el este de la zona DC 6, toda la zona DC 7 y el sur de la zona DC 12. Aunque no se proyectan acumulaciones de lluvia significativas, se prevén chaparrones intensos, ráfagas y posible granizo en forma localizada. En el noreste bonaerense, por el momento, la probabilidad de tormentas fuertes es menor.

