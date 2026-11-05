Alerta por posibles estafas: la Cooperativa Eléctrica advierte sobre personas que se hacen pasar por trabajadores

La Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. emitió una advertencia dirigida a sus socios y socias ante posibles engaños y estafas, luego de tomar conocimiento de que vecinos de distintos sectores de la ciudad fueron visitados por personas que se presentaron como presuntos trabajadores de la prestataria.

Desde la entidad recordaron que todo el personal de la Cooperativa se encuentra debidamente identificado y remarcaron que sus trabajadores no ingresan a viviendas particulares ni comercializan productos de ningún tipo.

Ante esta situación, se solicita a la comunidad mantenerse alerta y tomar precauciones frente a la presencia de personas que se presenten en nombre de la institución, a fin de evitar posibles situaciones de engaño o estafa.

Asimismo, se recomienda no brindar información personal ni permitir el ingreso de desconocidos a los domicilios.