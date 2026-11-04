La Provincia presentó el operativo especial para la visita del papa León XIV

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este miércoles en Luján el operativo especial que se desplegará durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, con actividades previstas en Claypole y en la ciudad de Luján. El dispositivo contempla un importante despliegue de recursos humanos, sanitarios y de seguridad para recibir a los miles de fieles que se espera que participen de las celebraciones.

El anuncio se realizó en el Museo de Bellas Artes de Luján, con la presencia del arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Leonardo Boto.

Durante el acto, Kicillof expresó el orgullo y la emoción de la Provincia por recibir al Sumo Pontífice y destacó la importancia de su mensaje frente al escenario de incertidumbre, desigualdad y violencia que atraviesan la Argentina y el mundo.

En ese sentido, cuestionó el individualismo y sostuvo que las palabras del Papa representan un llamado a no naturalizar las injusticias ni la indiferencia frente a los sectores más vulnerables.

Además, vinculó la llegada de León XIV con el legado de su antecesor. «León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes», manifestó.

Un operativo con miles de trabajadores

En cuanto a la organización, la Provincia dispondrá de dos operativos especiales para las actividades previstas en Claypole y Luján.

El esquema sanitario contará con más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

En materia de seguridad, participarán 12.000 efectivos policiales, con apoyo de motos y helicópteros. También se sumarán más de 10.000 voluntarios para colaborar con las tareas de asistencia y organización.

En total, el dispositivo reunirá alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal sanitario, bomberos y voluntarios.

El operativo se completará con más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir las actividades en vivo.

El mensaje de la Iglesia

Por su parte, el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig destacó el significado religioso de la visita y convocó a que el encuentro permita superar las divisiones.

«La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones», expresó.

También invitó a los fieles a acercarse a Luján con sus peticiones y participar de una celebración que tendrá como protagonistas a la Virgen, el Papa y el pueblo creyente.

A su turno, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que el trabajo involucra a distintas áreas del gabinete provincial y remarcó que la prioridad será garantizar las condiciones de seguridad y atención para quienes participen de las celebraciones.

El intendente Leonardo Boto, en tanto, señaló que Luján se prepara para recibir a una multitud y destacó las tareas realizadas para facilitar los accesos y la participación en la misa.

Finalmente, Kicillof sostuvo que la Provincia está preparada para una «inmensa movilización popular» y planteó que la mejor manera de recibir a León XIV será escuchar su mensaje y transformarlo en acciones concretas.

La información sobre la organización, los servicios y las recomendaciones para los asistentes estará disponible en el sitio oficial: visitadelpapapba.gba.gob.ar.