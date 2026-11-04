Nadadores máster de Balcarce se destacaron en el Campeonato Panamericano

Por primera vez, Balcarce tuvo representación en un Campeonato Panamericano de Natación Máster. Integrantes del WC Master del Racing Club participaron de la décima edición del PanAm Aquatics Master Championships, que reunió en Buenos Aires a deportistas de distintos países de América.

La competencia se desarrolló durante diez días y contempló distintas disciplinas: natación, natación en aguas abiertas, clavados, natación artística y polo acuático. Las actividades tuvieron como escenarios el Parque Olímpico de la Juventud y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

La participación balcarceña

Los representantes locales compitieron en distintas pruebas y categorías, con varios resultados destacados:

– Estefanía Laforgia (30-34): obtuvo el cuarto puesto en los 200 metros pecho, fue quinta en los 400 combinados y novena en los 50 pecho. Además, finalizó décima en los 200 combinados.

– Micaela Colaneri (40-44): consiguió el noveno puesto en los 200 mariposa. También compitió en los 800 libres (19ª), 400 combinados (10ª) y 100 mariposa (12ª).

– Laura Tiscornia (40-44): participó en cinco pruebas: 800 libres (20ª), 200 libres (17ª), 200 combinados (13ª), 100 espalda (13ª) y 400 libres (19ª).

– Juan Manuel Rodríguez (18-24): alcanzó el cuarto puesto en los 200 mariposa y el séptimo en los 50 mariposa. También participó en los 100 libres, 50 libres y 100 mariposa, donde finalizó en el duodécimo lugar.

– Juan Francisco Santa Cruz (30-34): logró el séptimo puesto en los 100 libres y el noveno en los 100 espalda. Además, compitió en los 50 libres (12º) y 400 combinados (18º).

De esta manera, los nadadores del WC Master del Racing Club formaron parte de una competencia internacional de relevancia y marcaron un antecedente para la natación máster de Balcarce, con su primera participación en un Panamericano de la disciplina.