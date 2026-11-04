El móvil de castraciones se trasladará al CIC 1

El móvil de castraciones dejará de funcionar en la Escuela de Arte y, a partir de la próxima semana, comenzará a prestar servicios en el Centro Integrador Comunitario (CIC) 1, ubicado en la intersección de calles 3 y 20.

La atención se desarrollará durante los días hábiles, teniendo en cuenta las jornadas no laborables dispuestas con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En su nueva ubicación, el dispositivo sanitario continuará brindando las prestaciones habituales, con el objetivo de acercar los servicios de atención veterinaria a distintos sectores de la comunidad.

De esta manera, el municipio dará continuidad al cronograma de atención del móvil, que recorre diferentes puntos de la ciudad para facilitar el acceso de los vecinos a los servicios de castración.