Choque entre dos motos en 15 y 2: dos mujeres fueron hospitalizadas

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles en la intersección de calles 15 y 2, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas: una Yamaha de 125 cc y una Siam de 150 cc.

Como consecuencia del impacto, ambas conductoras resultaron heridas y recibieron asistencia en el lugar por parte del personal del SAME. Posteriormente, fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron agentes de la Dirección de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes intervinieron en el operativo.

Por otra parte, las autoridades procedieron al secuestro de la motocicleta Yamaha, debido a que carecía del seguro obligatorio para circular.

Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación.