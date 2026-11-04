Importante incendio en un departamento de calles 21 y 12: murieron al menos seis mascotas

Un importante incendio se registró este miércoles, alrededor de las 17:40, en el segundo piso de un departamento ubicado en la intersección de calles 21 y 12, propiedad de la familia Acedo. El siniestro provocó importantes daños materiales y la muerte de al menos seis mascotas que se encontraban en el interior de la vivienda.

Por causas que todavía no fueron establecidas, aunque no se descarta que el origen haya estado relacionado con un problema eléctrico, el fuego se extendió rápidamente y alcanzó todos los ambientes del departamento.

Ante la magnitud del incendio, acudieron al lugar cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios, con aproximadamente 15 efectivos, bajo las órdenes del jefe del cuerpo activo, Federico Mancini.

Los servidores públicos trabajaron con distintas líneas de ataque, tanto desde el interior como desde el exterior de la propiedad, para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose.

A pesar de las tareas desplegadas, el incendio provocó la muerte de al menos seis mascotas que permanecían en el departamento. Los daños materiales en la vivienda fueron de consideración.

Al momento de iniciarse el siniestro, el inmueble se encontraba sin ocupantes, por lo que no se registraron personas afectadas.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Comunal, personal de la Cooperativa de Electricidad y agentes de la Dirección de Tránsito, quienes colaboraron con las tareas desarrolladas en el sector.