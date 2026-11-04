Facundo Cerone dejó de ser el entrenador de Sportivo Trabajo Mitre

Facundo Cerone dejó de ser el entrenador de Sportivo Trabajo Mitreacundo Cerone dejó de ser el director técnico del primer equipo de Sportivo Trabajo Mitre, luego de cuatro temporadas al frente del plantel. La decisión se conoció tras la derrota ante Boca Juniors durante el último fin de semana.

Su lugar será ocupado por Cristian Fernández, quien estará acompañado por el preparador físico Enzo Iavagnillo. Ambos formaban parte del cuerpo técnico que encabezaba Cerone.

A través de sus redes sociales, la institución aurinegra despidió al entrenador con un mensaje de agradecimiento por el trabajo realizado durante estos cuatro años.

“Facu: gracias por tu dedicación, por el compromiso, por el profesionalismo, por acompañar a nuestros jugadores siempre, por abrirle las puertas del club a nuevos, por potenciar a otros tantos, por defender siempre a los nuestros y por confiar en los más pibitos”, expresaron desde el club.

Además, destacaron su aporte a la identidad institucional y los valores de Sportivo: “Por dejar los valores de nuestra institución en lo más alto, por seguir representando lo que es ser Sportivo, cómo se defienden nuestros colores, por fomentar a que los findes sean de familias y de que todo se sale siempre juntos”.

Finalmente, la entidad le deseó el mayor de los éxitos en los emprendimientos de los que forme parte, en el cierre de un ciclo de cuatro temporadas al frente del equipo.