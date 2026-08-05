Alertan por una nueva estafa en Facebook: ofrecen falsos descuentos del 50% en el servicio de gas

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular a través de Facebook, donde delincuentes promocionan supuestos descuentos del 50% en el servicio de gas bajo el argumento del beneficio por «zona fría». La publicidad utiliza imágenes y logos de la empresa Camuzzi para aparentar ser una comunicación oficial, aunque se trata de una maniobra fraudulenta.

Según relató un damnificado, el aviso que aparece en la red social invita a gestionar el supuesto descuento mediante un contacto por WhatsApp. A partir de allí, los estafadores inician una conversación y, tras algunos intercambios, envían un enlace con la promesa de completar el trámite.

Sin embargo, al ingresar a ese link, los delincuentes logran tomar el control del teléfono celular de la víctima, lo que les permite acceder a cuentas bancarias y billeteras virtuales para sustraer dinero.

La publicidad suele mostrar el logo de Camuzzi junto a una factura del servicio para generar confianza, aunque el diseño y las imágenes utilizadas pueden variar. No obstante, la empresa no ofrece este tipo de descuentos a través de redes sociales ni por WhatsApp.

Cabe recordar que, en oportunidades anteriores, Camuzzi ya había advertido a sus usuarios sobre este tipo de maniobras delictivas y recomendó no ingresar a enlaces enviados por canales no oficiales ni compartir datos personales o bancarios.

El caso no es aislado. Otra oyente relató que también ingresó al enlace enviado por los supuestos operadores de la empresa y, poco después, descubrió que le habían vaciado su cuenta bancaria.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda desconfiar de promociones que prometan importantes descuentos a través de redes sociales, verificar siempre la información en los canales oficiales de la empresa y evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o contactos no verificados.