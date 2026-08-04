Cabaña El Cerro realizará su 51° remate anual con una destacada oferta de genética Angus

La tradicional Cabaña El Cerro, perteneciente a Mackrey Agropecuaria, llevará adelante este jueves 6 de agosto su 51° remate anual en las instalaciones feriales de la Sociedad Rural de Balcarce, consolidando una trayectoria de más de seis décadas dedicada a la producción y comercialización de genética Angus.

La subasta comenzará a las 14 y estará a cargo del martillero Gervasio Saenz Valiente, de la firma Saenz Valiente, Bullrich, con una importante oferta de reproductores y vientres de calidad.

En esta edición saldrán a la venta 26 toros, de los cuales tres son Puros de Pedigree y los restantes Puros Controlados, todos con DEP’s y evaluación genómica. Además, se ofrecerán 45 vaquillonas Puras Controladas y 20 vaquillonas generales, todas con parición de primavera.

Uno de los principales atractivos del remate será la financiación dispuesta por el establecimiento. Los compradores podrán acceder a un plazo de 90 días, con la posibilidad de pagar hasta en cinco cuotas. También se otorgará un descuento del 7% por pago al contado y habrá alternativas de compra mediante distintas tarjetas de crédito.

En la previa del evento, el médico veterinario Guillermo Mackrey expresó su satisfacción por el nivel de la hacienda que será presentada.

«Estamos muy conformes con el tipo de hacienda que estaremos ofreciendo y ojalá lo sea también para los compradores», señaló en diálogo con FM PuntoNueve.

Con más de medio siglo de historia, el remate de Cabaña El Cerro se ha convertido en una cita tradicional para productores de Balcarce y la región, reafirmando su compromiso con el mejoramiento genético y la producción de carne de calidad.